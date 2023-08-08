



СУМКИ WERF ИЗ КРАФТ-БУМАГИ – СТИЛЬНО, МОДНО И ОЧЕНЬ ПРАКТИЧНО

Зеленый тренд в мире моды и стиля успешно заходит в школьные коридоры, где молодые люди стремятся быть на стиле, выглядеть фешенебельно и экологично. Именно для таких учеников известный мировой бренд Werf создал сумку из… бумаги.



Нет, ошибки здесь нет. Сумка «The cubic backpack» создана из натуральной непромокаемой крафт-бумаги, и это отличный выбор для повседневного использования в школе. Сумка весит всего 450 грамм, но легко выдерживает повседневные нагрузки. Независимо от того, сколько весит школьная ноша вашего ребенка – книги, тетради, планшеты или компьютеры (а чего только стоит книга по математике Бени Горена), – эта сумка готова выдержать до 7 кг! А еще ее можно спокойно стирать в стиральной машине при температуре до 30 градусов, что делает сумку исключительно практичной и удобной в использовании.







Стиль, комфорт и экологичность – вот три главных характеристики сумок Werf. Они отражают индивидуальность и модный вкус каждого школьника. И это очень важно! Когда дети переходят в старшие классы, мода и стиль играют ключевую роль. Быть в тренде, внимательно относиться к окружающей среде – это те главные ценности, которые молодежь ценит. С сумками Werf школьники точно могут сочетать оба аспекта, будучи стильными и экологически ответственными. Бренд Werf делает колоссальный вклад в экологию: сумка «The cubic backpack» разлагается без вреда для окружающей среды. Так что если вдруг сумка и надоест (о ее «поломке» можно даже не мечтать), то утилизация не принесет вреда окружающей среде ни в каком виде.







Уверены, что сумки «The cubic backpack» станут незаменимым аксессуаром для школьников, которые хотят быть в тренде и делать правильный выбор для окружающей среды. Доверьтесь Werf, и ваш школьный гардероб станет модным, стильным и экологичным![



https://werfbag.com/he

https://www.instagram.com/werf.bag/



