



Сумки "Верфь" ждут вас в Дизенгоф-центре. Только в дни праздника Суккот!

Если вы еще не знакомы с брендом «Верфь», выпускающим стильные и современные сумки, самое время сделать это в эти праздничные дни!





«Верфь» - это качественные материалы, внимание к деталям, необычные функциональные находки и оптимальные решения. Это изделия из натуральной кожи, ручная сборка и пожизненная гарантия. Бренд уделяет пристальное внимание качеству, ведь оно важно, как для внешнего вида, так и для долговечности. Сумки Werf станут вашими надежными спутниками в любой ситуации.





WERF специализируется также на создании элегантных и функциональных аксессуаров, включая сумки "для дома", и предлагает несколько потрясающих вариантов для подарков в преддверии праздников.





«Верфь» дает возможность выразить свою индивидуальность, ведь бренд не ограничивается стандартными оттенками, предлагая и более яркие варианты, такие как бордо, зеленый и даже "малевич".





Просто приходите в Дизенгоф Центр в дни Суккота с 22.9 по 3.10. Вас будет ждать яркий поп-ап магазин этого уникального бренда, где будут представлены кожаные сумки, сумки из крафтовой бумаги и стильные аксессуары для дома.



Не пропустите эту возможность!



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