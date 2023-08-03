



Сумасшедшие скидки конца сезона – до 75% на культовую обувь от WeShoes

С 3 по 8 августа на сайте стартует мега-распродажа конца сезона – до 75% скидки на летние коллекции обуви и сумок!



WeShoes – это дом для четырех десятков легендарных глобальных брендов, и все они эксклюзивно представлены в сети.



Летняя коллекция WeShoes — это последние вдохновения мировых дизайнеров, это суета центральных улиц, журчание горных ручьев, жар пустыни, морской бриз и желтый песок. Это жизнь, какой мы ее хотим.







Crocs этим летом удивил новыми моделями на платформе, а также хайкерами для дальних походов, моделями в виде сандалий в сумасшедших и ярких принтах, футуристическими клогами в стиле дизайнера Salehe Bembury и «дутыми» вьетнамками.



Hoka - самый быстрорастущий в мире бренд кроссовок для профессионального бега – выпустил две новые модели: веганские Hoka Transport – первые лайф-стайл сникеры бренда, и Сlifton 9 - последнее поколение отмеченной многими наградами беговой модели.







Lemon Jelly - это на 100% яркий португальские дизайн, разработка и производство. Обувь эта создается с заботой о рабочих и окружающей среде, она на 100% веганская и идеально подходит для любого образа.



Seventy Nine - собственный бренд сети, созданный молодыми израильскими дизайнерами.







Verbenаs - молодой и динамичный испанский бренд, вобравший в себя лучшие проявления испанской культуры. Одним из его преимуществ является анатомическая стелька, которая сохраняет прохладу стопы.



Magma и Candy - собственные бренды сети, детская обувь с праздничными и повседневными моделями, водостойкими в том числе.



Cobian: страсть к серфингу, инновации и стремление к комфорту – эти ценности объединяет американский бренд Cobian - это единственные вьетнамки на рынке с полной двухлетней гарантией!



Oscars - наверное, самые удобные и уютные домашние тапочки из Аргентины. Оскар, создатель бренда, занимался йогой и был вегетарианцем в Аргентине еще в 19-м веке, когда это не было мейнстримом. В новой коллекции есть тапочки из качественной кожи со стелькой из 5-миллиметрового слоя пены с эффектом памяти, которая «запоминает» форму стопы и обеспечивает уют и удобство.







Freedom Moses - невесомые веганские шлепанцы созданы по инновационной технологии из прочной и экологически чистой вспененной массы, насыщенной пузырьками воздуха, а потому мягкой и легкой.



Natural World стал одним из пионеров веганской моды и создает обувь только из 100% экологических материалов. На фабрике, признанной образцом экологичности, производство идет с помощью техники высокого давления и нагревания, без использования химикатов, синтетического или животного клея. Вся обувь пахнет земляникой, с удобной стелькой и в актуальном дизайне.



Ilse Jacobsen – датская марка, вдохновленная природной красотой родного края дизайнера.



WeShoes гордится тем, что является ведущей сетью из более чем 80 магазинов качественной и разнообразной обуви для всей семьи в Израиле.

www.weshoes.co.il