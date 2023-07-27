



Суда не будет. Джоли и Питт достигли соглашения о совместном бизнесе, - СМИ

Брэд Питт и Анджелина Джоли наконец-то урегулировали спор относительно совместного бизнеса – виноградников в Chateau Miraval.



Согласно информации Daily Mail, бывшие супруги согласились на посредничество, которое могло бы решить их проблемы.



Документы, поданные на прошлой неделе, показывают, что обе звезды согласились на посредничество как альтернативный метод разрешения спора по Chateau Miraval, а не на передачу дела в суд.



Анджелина Джоли также заявила, что готова принять участие в “мировой” встрече. А Брэд Питт назначил "временного администратора" Chateau Miraval, чтобы решить конфликт между ним и россиянами, которым Джоли тайно продала свою долю бизнеса.



Французский источник подтверждает этот шаг, говоря: "Учитывая спор между Nouvel LLC (подконтрольная руководителю Stoli Юрию Шефлеру) и Mondo Bongo LLC (подконтрольная Брэду Питту), Chateau Miraval и ее директор запросили и получили назначение временного администратора Коммерческим судом Драгиньяна (Франция), чтобы дать возможность компании и ее директору продолжать развивать бизнес и ее важное партнерство с семьей Перрен, пока такой спор не будет решен, в интересах Château Miraval, его директоров, сотрудников, партнеров и дочерних компаний".







