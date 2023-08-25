



Суд в Британии: называть транс-женщину шлюхой - дискриминация

В Великобритании комиссия суда по трудовым спорам постановила, что называть транс-женщину "шлюхой" - это дискриминация.



По данным The Sun, вместо этого предложили использовать ругательства, которые являются гендерно-нейтральными.



Соответствующее решение было принято после того, как транссексуал, являющийся водителем автобуса, подал в суд из-за дискриминации.



"Сотрудник London United Busways использовал этот термин в отношении меня, толкнул меня плечом и проявил враждебность. Это было страшно. Он обозвал меня матерными словами, потому что ему не понравился мой внешний вид", - пожаловалась транс-женщина.



Дело она проиграла, но суд постановил, что называть таким словом в данном случае все же нельзя.