



Суд постановил: Швейцария дискриминирует мужчин

ЕСПЧ пришел к выводу, что швейцарское правительство дискриминирует мужчин в своих правилах пенсионного обеспечения.



В настоящее время женщины, чьи мужья умирают, получают пенсию до конца жизни, в то время как мужчины получают выплаты только в том случае, если у них есть дети до 18 лет. ЕСПЧ счел, что понятия "мужчина-добытчик" недостаточно, чтобы оправдать это, сообщает ВВС.



Решение суда касалось дела господина Макса Билера, чья жена умерла много лет назад. В возрасте 41 года, он уволился с работы, чтобы заботиться о двух маленьких детях, и получал пенсию как вдовец. Однако, когда его младшему ребенку исполнилось 18, выплаты прекратились.



Если бы г-н Билер был женщиной, выплаты продолжались бы до конца его жизни, независимо от того, есть ли у него дети. Мужчина решил разобраться с этой несправедливостью и подал апелляцию.



Дело дошло до ЕСПЧ, и Билер успешно доказал, что был дискриминирован. Он теперь будет получать свою пенсию, а другие вдовцы смогут требовать невыплаченных пособий.



Как отмечает ВВС, решение суда заставит правительство переписать закон о пенсионном обеспечении.