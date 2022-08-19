



Суд постановил освободить Халила Ававаду из-под ареста

Заключенный палестинский террорист "Исламского джихада" Халил Ававада, объявивший в июле вторую голодовку, будет освобожден из-под административного ареста для лечения в больнице "Ассаф Арофе" в Беэр-Яакове.



Такое решение принял военный суд сегодня в пятницу после подачи адвокатом заключенного ходатайства о немедленном освобождении.



Это связано с критичным ухудшением состояния здоровья заключенного. В постановлении сказано, что ШАБАК может восстановить условия содержания под стражей в любое время.