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Суд постановил освободить Халила Ававаду из-под ареста
19.08.2022 20:39 Евгения Маркова

Суд постановил освободить Халила Ававаду из-под ареста

Заключенный палестинский террорист "Исламского джихада" Халил Ававада, объявивший в июле вторую голодовку, будет освобожден из-под административного ареста для лечения в больнице "Ассаф Арофе" в Беэр-Яакове.

Такое решение принял военный суд сегодня в пятницу после подачи адвокатом заключенного ходатайства о немедленном освобождении.

Это связано с критичным ухудшением состояния здоровья заключенного. В постановлении сказано, что ШАБАК может восстановить условия содержания под стражей в любое время.

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