



Суд по делу о фото "мальчика в бассейне" завершился в пользу группы Nirvana

Суд по делу о фотографии "мальчика в бассейне" на обложке группы Nirvana завершился в пользу музыкального коллектива. Сообщается, что суд отклонил иск 31-летнего Спенсера Элдена, который обвинил артистов в сексуальной эксплуатации.



Стоит напомнить, что истец решил подал в суд спустя 30 лет после выхода альбома, обвинив группу в распространении детской порнографии.



Судья постановил, что срок выхода альбома превысил 10 лет, из-за чего его претензия является несвоевременной.



Судебный процесс начался еще в конце лета 2021 года. Адвокат истца заявил, что Спенсер в течение многих лет проходил терапию, чтобы понять, как на него повлияла обложка альбома.