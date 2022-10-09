



Суд обязал Нетаниягу вернуть подарок покойного кузена в размере $300 000

В воскресенье БАГАЦ вынес вердикт, согласно которому лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу должен вернуть 300 000 долларов своему покойного двоюродному брату и бывшему спонсору Натану Миликовски, постановив, что эти средства были незаконным подарком.



Суд постановил, что деньги, полученные Нетаниягу и его женой Сарой, когда он был премьер-министром, для финансирования их судебных издержек, были запрещенным подарком государственному служащему.



Согласно решению суда, несмотря на то, что Нетаниягу и Миликовски были двоюродными братьями, деловые интересы были более доминирующим фактором в причине подарка, а сумма выходила далеко за рамки того, что приемлемо в качестве обычного подарка между членами семьи.



Согласно замечаниям Миликовски, которые цитирует тогдашний генеральный прокурор Авичай Мандельблит, средства были предоставлены "для того, чтобы избавить Нетаниягу от финансовых забот, пока он занимал важную общественную должность".



Суд также постановил, что ссуда в размере 2 миллионов шекелей (566 000 долларов США), которую он получил от магната недвижимости Спенсера Партрича, была запрещенным подарком, но могла быть погашена в соответствии с их соглашением под контролем государственного контролера, поскольку ссуда была одобрена контролером и юридическим советником правительства.



Нетаньяху, который баллотируется, чтобы вернуть себе пост премьер-министра на выборах 1 ноября, обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении доверием в деле, связанном с незаконными подарками, полученными от других богатых благотворителей, — это одно из трех уголовных дел, по которым он в настоящее время находится под следствием.



Нетаньяху отвергает все обвинения во всех делах, возбужденных против него.

