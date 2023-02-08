



Суд на Болдуином: ходатайство адвокатов постиг провал

Адвокаты Алека Болдуина пытаются добиться отстранения спецпрокурора по делу против актера по факту смертельного выстрела в оператора на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико.



Об этом сообщает Associated Press.



В ходатайстве юристы Болдуина заявили, что положение Андреа Риб как члена Палаты представителей от штата запрещает ей в соответствии с законодательством занимать какие-либо полномочия в судебном качестве.



"Риб осуществляет либо исполнительную, либо судебную власть, и ее продолжение службы в качестве специального прокурора является неконституционным", — сказали адвокаты.



Риб является республиканкой, избраной в Палату представителей штата в ноябре. Ее срок на этом посту стартовал в прошлом месяце.



Офис окружного прокурора Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис отверг идею о дисквалификации Риб. Ходатайство было охарактеризовано юридической диверсией.

