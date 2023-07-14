



Суд ЕС: нельзя аннулировать статус беженца только из-за уголовного дела

Суд Европейского союза постановил, что осуждения по уголовному делу недостаточно для аннулирования статуса беженца гражданина третьей страны.



По информации Суда ЕС, беженец, осужденный за преступление, может получить отказ в статусе только в том случае, если он также представляет значительную опасность для общества, сообщает SchengenVisaInfo.



"Суд разъясняет, что рассматриваемая мера аннулирования может быть принята только в том случае, если осужденный гражданин третьей страны представляет реальную и достаточно серьезную угрозу одному из основных интересов общества государства ЕС, в котором он или она находится", - отмечается в сообщении суда.



Суд ЕС вынес три решения о том, когда статус беженца может быть отозван или в нем может быть отказано.



Закон ЕС регулирует аннулирование статуса беженца после совершения уголовного преступления. Однако детали мер, налагаемых в таких случаях, пока не уточняются.



Поскольку правила не были определены, три страны ЕС - Австрия, Бельгия и Нидерланды - задали вопросы по этому делу, чтобы прояснить толкование этого конкретного правила.



В ответ на вопросы этих стран Суд ЕС заявил, что для аннулирования статуса беженца должны быть выполнены два условия: первое условие заключается в том, что гражданин третьей страны совершил серьезное преступление, а второе условие заключается в том, что гражданин третьей страны представляет опасность для общества.



"Мера отмены статуса подлежит удовлетворению двух отдельных условий, а именно, во-первых, что соответствующий гражданин третьей страны был осужден вступившим в законную силу приговором за особо тяжкое преступление, и, во-вторых, что было установлено, что гражданин третьей страны представляет опасность для общества государства-члена ЕС, в котором он или она находится", - пояснили в Суде.



Что касается сбалансированности процесса, Суд ЕС заявил, что аннулирование статуса беженца гражданина третьей страны может произойти только в том случае, если власти решат, что такое действие соразмерно угрозе, которую представляет данное лицо.



Однако Суд ЕС также уточнил, что власти государств-членов ЕС не обязаны учитывать степень мер, которым может быть подвергнуто физическое лицо по возвращении в страну происхождения.



Тем не менее, в большинстве случаев государства-члены ЕС предпочитают не депортировать гражданина третьей страны в страну его происхождения в случаях, когда он подвергается определенным опасностям.