



Субсидию в 10 000 шекелей дадут только новым учителям

Единовременная субсидия для удержания новых учителей в системе образования в размере 10 000 шекелей будет предоставлена ​​только учителям, которые начнут работать в системе образования в следующем учебном году и после того, как они проработают три года.



Грант не дадут ни всем новым учителям, вошедшим в систему в последние годы, ни тем, кто начал свою работу в этом году и еще не получил постоянное место в штате, и уж точно не дадут учителям-ветеранам. Это следует из резюме соглашения между Министерством финансов и Министерством образования для Союза учителей, распространенного в пятницу Министерством образования.



"Пособие на удержание - с 1 сентября 2023 года единовременное пособие для новых учителей, которые начнут свою работу с этой даты и будут иметь право на получение пособия на дату их пребывания в должности", - говорится в документе, распространенном Минобразования.



Единовременная стипендия будет выплачиваться дифференцированно в соответствии с процентом от занимаемой должности преподавателя: новый штатный преподаватель, который будет продолжать свою работу на протяжении трех лет, будет иметь право на единовременную стипендию в размере 10 000 шекелей. Эта сумма будет выплачена в мае месяце после даты его вступления в статус постоянного работника. Сотрудник, чья работа меньше, чем полный рабочий день - в соответствии с правилами - получит грант в соответствии с процентом его занятости.



Чиновники в системе образования сообщили каналу News1, что это условия, подписанные Союзом учителей от имени учителей и вытекающие, среди прочего, из требований Минфина. Они также заявили, что им известно, что тот факт, что учителя, которые в настоящее время находятся на своих должностях и которые несут бремя очень трудных первых лет преподавания с точки зрения финансового вознаграждения, не получат гранта, может привести к значительному чувству разочарования для них.



Соглашение, подписанное вчера между профсоюзом учителей и Министерством финансов, включает в себя элементы, которые должны повысить заработную плату учителей, в том числе увеличение вознаграждений и компенсаций, которые учителя получают за дополнительную деятельность, которую они выполняют помимо преподавания в классе. В соглашении также указано, что с 1 сентября 2023 года новый преподаватель будет назначаться в объеме не менее 70% должности, за исключением особых случаев. Через год порог повысится и размещение нового преподавателя в системе будет осуществляться минимум на 80%.