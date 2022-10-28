



Студенты в Тель-Авиве провели демонстрацию в поддержку террористов из Шхема

В четверг, 27 октября, студенты Тель-Авивского университета провели демонстрацию поддержки террористов, убитых в Шхеме, в которой они также призвали к интифаде. Демонстрацию, которая прошла за пределами университета, возглавили активисты партийной ячейки "Хадаш", которые учатся на территории кампуса.



Активисты, собравшиеся на демонстрацию у входа в университет, записали провокационные и подстрекательные кричалки.

Во время демонстрации студенты скандировали в поддержку террористов, мучеников и проведения интифады: "От вас пришло решение - интифада и победа". "О, мать мученицы, радуйся, все Шабаб сыновья твои. О, мать узника, радуйся, смерть лучше унижения". "Шахид, отдыхай, мы продолжаем борьбу… единство с Палестиной в возвращении всех беженцев, единство с Палестиной в устранении всех оккупантов".



Шай Розенгартен, глава национального активистского крыла движения "Ам Тартус", так прокомментировал демонстрацию: "То, что на входе в Тель-Авивский университет слышны песнопения мучеников и интифады, а ректор университета даже не пытается выйти из своего кабинета и убрать демонстрантов — это знак унижения и позорной капитуляции".



"Если кто-то испортит вход в ваш дом, вы говорите, что не несете ответственности за вход?" — добавил Си. "Витрина Тель-Авивского университета превратилась в демонстрацию террористов в центре Дженина. Студенты Тель-Авивского университета заслуживают президента, который позаботится об их безопасности. Как вы можете учиться в классе рядом с теми, кто говорит: "Мы продолжим мученическую борьбу"? Что здесь происходит?".



Тель-Авивский университет предпочел не реагировать на эту новость.

