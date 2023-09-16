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Студенты из Израиля восстанавливают еврейское кладбище в Марокко
16.09.2023 11:38 Алина Груднева

Студенты из Израиля восстанавливают еврейское кладбище в Марокко

Израильские студенты-добровольцы помогают восстанавливать еврейское кладбище в марокканском городе Сале после разрушительного землетрясения.

По данным газеты The Jerusalem Post, об этом сообщает ассоциация "Эялим".

Студенты проводят ремонтные и эксплуатационные работы на кладбище. Также они провели реставрационные работы, чтобы на выцветших надгробных плитах расшифровать имена, которые трудно разобрать.

"Волонтеры отремонтировали и обновили еврейское кладбище в Сале. Мы занимаемся этой важной работой уже семь лет. Мы чувствуем большую гордость", - сказано в заявлении.

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