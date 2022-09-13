



Студент израильской ешивы завоевал серебряную медаль на международном конкурсе

Учащийся средней школы Тора Умада Ешива Иерусалимского технологического колледжа (JCT) был награжден серебряной медалью за свои усилия на Международной олимпиаде по информатике (IOI), состоявшейся в Индонезии в прошлом месяце.



В конкурсе были представлены три сложных вопроса по программированию, которые нужно было решить в течение пяти часов. Эйтан Эльбаум, 17 лет, занял второе место среди 346 студентов из 90 стран мира, в конечном итоге получив серебряную медаль за второе место.



"Я никогда не думал, что достигну такого уровня, чтобы быть членом делегации и представлять Израиль, и я, конечно, не представлял, что смогу привезти медаль", — сказал Эльбаум.



Израильская делегация отправила четырех студентов на олимпиаду виртуально, так как гражданам Израиля запрещен въезд в Индонезию — крупнейшее по численности населения мусульманское государство в мире.