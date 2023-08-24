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Строительство ветряных турбин на Голанах будет частично возобновлено
24.08.2023 20:59 Алина Груднева

Строительство ветряных турбин на Голанах будет частично возобновлено

Строительство ветряных турбин на Голанах, приостановленное из-за беспорядков, которые устраивали друзы, будет частично возобновлено.

Об этом вечером, 24 августа, сообщила пресс-служба канцелярии премьер-министра.

"Попытка достичь урегулирования этого вопроса по-прежнему существует на фоне приостановки всех работ. Переговоры продолжаются", - сказано в сообщении.

Уточняется, что было решено возобновить лишь часть работ по строительству. В свою очередь, в компании Energix ответили, что готовы немедленно приступить к работам в соответствии с планом, "установленным канцелярией премьер-министра и при условии полного согласования с полицией".

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