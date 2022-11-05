



Стриптизеры с бухгалтершами: так в Росатоме празднуют юбилеи

Десяток танцовщиц и стриптизер — так прошел корпоратив на предприятии Росатома.



Праздник по случаю 60-летия предприятия прошел 29 октября на Электрохимическом заводе в Зеленогорске (Красноярский край). По словам нашего собеседника, идея “отблагодарить” сотрудников танцами принадлежит новому руководителю региональных проектов завода Юрию Кривову — до этого он работал в администрации Пензы. “Он не из отрасли, поэтому такие вещи для него приемлемы”, — рассказывает нам сотрудник завода.



