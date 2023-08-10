



Страус перепугал жителей Ленинградской области: курьезное видео

В Ленинградской области сбежавший от цирковой дрессировщицы страус перепугал местных жителей.



Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал SHOT.



"Ручной страус Степа жил у дрессировщицы Ларисы Линер в СНТ "Ромашка" и даже не думал никуда убегать. Однако поздно вечером, 9 августа, в доме по соседству случился пожар. Испуганная птица решила бежать со всех своих ног, куда глаза глядят", - сказано в сообщении.



Уточняется, что прохожие не ожидали, что по дорогам может носиться страус. На видео с камер наблюдения замечатлен момент, как один из жителей, заметив несущуюся в его сторону птицу, от испуга убегает по улице.



Уточняется, что перепуганного страуса Степу все же удалось поймать и передать хозяйке.

