



Странное ASMR-видео набрало 238 миллионов просмотров в TikTok за четыре дня

TikToker очаровывает аудиторию странным вирусным видео о стеклянных бутылках, скатывающихся по мраморным ступеням.



Подпись к видео гласит: «#asmr #asmrsounds #asmrtiktoks». ASMR — это термин , обозначающий приятные ощущения, которые люди получают, когда смотрят или слушают стимулирующие видео и звуки.



На момент публикации этой статьи клип набрал более 238 миллионов просмотров на TikTok.



"Это видео со стеклянными бутылками, катящимися по лестнице, набрало в 50 раз больше просмотров, чем финал "Наследия" , — написал один человек в Twitter со ссылкой на заключительный эпизод драмы HBO, который 28 мая собрал 2,9 миллиона зрителей.



Три похожих видеоролика, набравшие более 8,2 миллиона, 2,6 миллиона и 563 тысячи просмотров соответственно, снабжены теми же хэштегами ASMR, что и супер-вирусный оригинал, без каких-либо дополнительных объяснений со стороны аккаунта @rachapotes

.

Канал RachaPotes на YouTube, на котором размещены видео, был запущен в четверг. Аккаунт @rachapotes в Instagram, где также размещены видео, зарегистрирован в Индии.



Клип в TikTok собрал 186 000 комментариев от людей, которые были поражены и сбиты с толку, пытаясь разобраться в том, что только что посмотрели.

