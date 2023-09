Странная акция: в Берлине люди в собачьих масках гавкали и выли на площади

В Берлине сотни людей вышли на Потсдамскую площадь в собачьих масках, встали на четвереньки и начали выть и гавкать.



По данным газеты The Daily Mail, необычная акция состоялась в сентябре.



Участники этой странной демонстрации объявили, что хотят, чтобы их воспринимали как собак, поскольку они не чувствуют себя людьми.



Как написали в The New York Post, эта акция была неоднозначно встречена в социальных сетях. Некоторые призвали "позвонить в службу по контролю за животными" и даже сделать этим людям "прививку от бешенства".



Другие посоветовали оставить их "в сибирской тундре и позволить им выжить, используя свои собачьи инстинкты".