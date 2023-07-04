



Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 4 июля, подтвердил информацию, что страны Альянса решили продлить срок его полномочий еще на год - до октября 2024 года.



"Для меня честь то, что союзники по НАТО приняли решение продлить мои полномочия генсека до 1 октября 2024 года", - подчеркнул Столтенберг.



Напомним, что на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что страны НАТО дали предварительное соглашение на продление полномочий Столтенберга еще на год.



Ранее стало известно, что никто из возможных преемников Столтенберга на посту главы Альянса, таких как премьер Дании Метте Фредериксен, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, премьер Испании Педро Санчес, не набрали подавляющей поддержки среди 31 страны-члена Североатлантического Альянса.



При этом в июне Столтенберг заверил, что не добивается продления срока пребывания на этом посту.



Как известно, Столтенберг занимает пост генсека Альянса с 2014 года. Срок его полномочий уже продлевали дважды. Официальные выборы генсека НАТО не предусмотрены, Альянс назначает его на основе консенсуса всех стран-членов альянса.



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