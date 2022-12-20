



Стоит ли ставить широкие диски на авто



Выбор колесных дисков рано или поздно предстоит каждому автолюбителю. Мало кто устоит перед желанием купить диски для авто пошире, чтобы увеличить устойчивость и пятно контакта с дорогой. Однако подобное решение имеет ряд недостатков, поэтому нужно взвесить все «за» и «против».

Определение широких дисков

Для каждой модели автомобиля производители предусматривают спектр допустимых типоразмеров. Узнать его можно в инструкции по эксплуатации машины или найти в интернете. Стоит знать дополнение к общеизвестному названию модели — это может стать важной деталью.Помощь в подборе деталей колес окажут и крупные онлайн-магазины запчастей. Обычно они имеют страницу со специальными калькуляторами, где можно найти подходящие под модель авто шины, сравнить несколько вариантов, узнать подходящую разболтовку. Для новичков в вопросе выбора шин эти системы незаменимы, особенно при желании купить нестандартный типоразмер.Фраза «широкие диски» обозначает типоразмер, который превосходит максимальный рекомендованный производителем. Например, владелец купил машину с диаметром посадочного круга 15 дюймов, но позже решил поменять на 17 дюймов, также разрешенные брендом. Это не входит в понятие «поставить широкие диски на авто».Такая замена разумна, поскольку не будет влиять на точность реакции. Напротив, увеличится устойчивость, снизится расход топлива, машина станет более управляемой. Дополнительно увеличится максимальная скорость, поскольку широкий протектор проходит больше поверхности при одном обороте. Но чрезмерное увеличение вопреки рекомендациям специалистов несет другие результаты.

Недостатки идеи поставить широкие диски

Изменение размера диска влияет и на установку шины. Не всегда увеличение диаметра диска расширяет и диаметр самого колеса. За счет низкопрофильной шины основной параметр может быть сохранен. Водителя подстерегает ряд минусов:- Увеличение массы, что влечет увеличение расхода топлива.- Динамика и маневренность ухудшаются, ведь двигателю сложно раскрутить больший вес.- Уменьшается срок эксплуатации рессоры, поскольку увеличилась подрессорная масса.- Изменение ширины влияет на вылет колеса, то есть положение в колесной арке становится неудобным.- При полной загрузке автомобиля шина будет тереться о колесную арку.- Срок службы ступичных подшипников сокращается на 20–30%.В попытке нейтрализовать негативные последствия часто используют низкопрофильную шину, однако это добавляет еще больше проблем. Утоньшение прослойки приводит к худшей амортизации и способности сопротивляться повреждениям. Машина становится менее динамичной, хуже гасит ударные нагрузки. Больше страдают ступицы, рессоры и все сопровождающие элементы. Это приводит к увеличению эксплуатационных затрат и постоянному ремонту.В качестве примера можно взять подобные автомобильные диски . Они являются одними из самых популярных и разрешены практически для всех моделей легковых машин. Их рекомендовал производитель, они стояли в колесной арке и исправно выполняли свои функции. Но поставили другие, с диаметром 22.Изменилась ширина и высота, крепление на ступицу немного перекосило, рессоры еле выдерживают увеличившуюся массу. К тому же надежно закрепить не получится, ведь изменился и вылет. Производитель банально не предусмотрел достаточно места для такого колеса, поэтому оно будет торчать наружу из колесной арки, задевать ее, а также мешать остальным элементам.

Преимущества больших дисков

Небольшое расширение обода действительно будет полезным и повысит устойчивость автомобиля. Просто не следует нарушать рекомендации производителя и слишком усердствовать. Тогда появятся преимущества при прохождении поворотов на больших скоростях, аквапланировании и сцеплении с влажной или скользкой дорогой. Но значительное увеличение приведет только к негативным последствиям.

Регламент законодательства

Закон запрещает использовать диски, которые не соответствуют рекомендациям производителя. Конечно, мало кто из полицейских пристально отслеживает этот нюанс, однако можно попасть на большой штраф.Также запрещено использование «сборных» или «разварных» дисков, когда методом сварки из нескольких штампованных вариантов создают отдельную конструкцию с увеличенными размерами. Согласно законодательству, «на колесных дисках должны отсутствовать трещины или следы сварки».