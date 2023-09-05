



Стоит ли открывать окна во время жары – совет эксперта

Сомнолог Исаа Рдал несколько экспертных советов, как хорошо выспаться ночью во время жары. По его мнению открытие окон может принести больше вреда, чем пользы.



“Людям, жаждущим столь необходимого отдыха, следует держать окна и шторы закрытыми в течение дня, особенно на солнечной стороне домов”, – поделился Исаа, отметив что, в противном случае мы можем испортить себе сон.



“Это поможет предотвратить проникновение горячего воздуха, создав более стабильный и комфортный климат. При этом открытие окон непосредственно перед сном, когда воздух остынет, может усилить ветерок в вашем доме, что позволит вам легче заснуть”, – объяснил эксперт.



По словам Исаа, нарушенный сон может вызвать множество проблем – усиливаются перепады настроения, а недостаток сна может быть связан с сердечно-сосудистыми проблемами.



Не менее важно наличие хорошего матраса из натуральных волокон, когда речь идет о хорошем качестве сна. Хлопок и шерсть, не только согреют вас в зимние месяцы, но и сохранят прохладу летом. Они поглощают и распределяют влагу и тепло, отводя их от тела и естественным образом охлаждая вас во время сна.



“Выбор правильного постельного белья и пижамы также может помочь во время жары. Такие ткани, как лен, – отличный выбор, они помогают сохранять прохладу даже во время самой сильной жары. Эти ткани хорошо пропускают воздух и позволяют вашей коже естественным образом охлаждаться в течение ночи”, – заключил эксперт.