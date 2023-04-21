Стоит ли инвестировать в серебро?
Серебро – драгоценный металл, имеющий историческое значение. Как и золото, это актив в ограниченном количестве по своей природе, и инвесторы пользуются большим спросом в периоды большей волатильности на фондовых биржах, например, во время экономического кризиса. Как и в случае с золотом, цена серебра на бирже и последующее удорожание являются результатом ряда факторов, как фундаменталистских, так и спекулятивных.
Помимо использования в качестве важного резерва стоимости, этот металлический актив востребован в химической промышленности, в производстве компьютеров, сотовых телефонов и различной бытовой техники, в автомобильной промышленности, в производстве электрических и электронных компонентов и т. д. Около 50% мирового производства серебра предназначено для промышленных процессов, в основном для рынка электроники.
Таким образом, повышение стоимости серебра, как правило, более тесно связано с глобальным экономическим развитием.
Серебряная котировка
Серебро является товаром, торгуемым на международном рынке. Таким образом, его котировка определяется переговорами, проходившими на фондовых биржах по всему миру. Серебро достигло рекордных цен в 2020 и 2022 годах. Однако в течение длительных периодов времени инвестиции в драгоценные металлы приносили меньшую доходность, чем фондовый рынок и государственные облигации.
Как оценивается серебро?
Серебро является драгоценным металлом, предложение которого ограничено по своей природе, то есть его невозможно производить без разбора, что делает его из-за его редкости и экономической важности активом с внутренней добавленной стоимостью.
Спрос на него с годами вырос из-за его практической полезности в промышленности, которая, как правило, сопровождает глобальный экономический рост. На повышение стоимости серебра влияют рыночные циклы и глобальные макроэкономические проблемы.
Таким образом, повышение стоимости серебра является результатом соотношения между его ограниченным предложением и растущим с течением времени спросом.
Преимущества покупки серебра
- Ограниченное предложение.
- Растущий спрос.
- Ликвидность.
- Экономическое значение.
- Резерв стоимости.
- Товар высокой прочности.
- Защищает от инфляции.
- Актив защиты портфеля.
- Диверсификация инвестиционного портфеля.
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