



S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на следующий год

Релиз долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинских разработчиков GSC Game World перенесли на декабрь 2023 года. Это произошло из-за войны и вынужденного переезда разработчиков в Чехию.



О переносе стало известно благодаря информации на странице игры в магазине Steam, хотя сами разработчики пока никак не комментировали это. Также отмечается, что страничка игры пропала из магазина Microsoft.



23 мая разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 объявили о возобновлении работы над игрой после переезда студии в Чехию.