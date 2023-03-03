



Стивен Спилберг: ненависть и антисемитизм идут рука об руку

Оскароносный режиссер Стивен Спилберг прокомментировал буйство антисемитизма в США и во всем мире.



Соответствующее интервью он дал The Late Show.



"Еще ни разу со времен Германии 30-х годов я не видел такого, чтобы не было антисемитизма. Он наоборот, стоит, уперев руки в бока, как Гитлер и Муссолини, как бы побуждая нас бросить ему вызов", - подчеркнул он.



По словам Спилберга, с годами, особенно в 2014-2016 годы ненависть стала "своего рода членством в клуб".



"А ненависть и антисемитизм идут рука об руку, вы не можете отделить одно от другого", - добавил он.



Несмотря на печальную тенденцию во всем мире, легендарный режиссер все же не верит, что антисемитизм может победить.

