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Стивен Спилберг: ненависть и антисемитизм идут рука об руку
03.03.2023 21:15 Алина Груднева

Стивен Спилберг: ненависть и антисемитизм идут рука об руку

Оскароносный режиссер Стивен Спилберг прокомментировал буйство антисемитизма в США и во всем мире.

Соответствующее интервью он дал The Late Show.

"Еще ни разу со времен Германии 30-х годов я не видел такого, чтобы не было антисемитизма. Он наоборот, стоит, уперев руки в бока, как Гитлер и Муссолини, как бы побуждая нас бросить ему вызов", - подчеркнул он.

По словам Спилберга, с годами, особенно в 2014-2016 годы ненависть стала "своего рода членством в клуб".

"А ненависть и антисемитизм идут рука об руку, вы не можете отделить одно от другого", - добавил он.

Несмотря на печальную тенденцию во всем мире, легендарный режиссер все же не верит, что антисемитизм может победить.
 

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