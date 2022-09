Американский писатель, король ужасов, Стивен Кинг, который с первых дней российского вторжения стал на сторону Украины, прокомментировал контрнаступление ВСУ.



В своем Twitter 10 августа он написал: "Сегодня украинцы надирают кое-кому зад. Слава Украине!" .





The Ukrainians are kicking some ass today.

SLAVA UKRAINI!