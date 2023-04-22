



Стивен Кинг дал совет Илону Маску

Писатель Стивен Кинг посоветовал владельцу Twitter Илону Маску отдать деньги за верификацию страницы на благотворительность для Украины.



На этой неделе знак верификации потеряли аккаунты, которые прошли ее до введения платы.



Исключением стали единицы аккаунтов, таких например, как страница Кинга.



"Я думаю, что господин Маск должен отдать мою голубую галочку на благотворительность. Я рекомендую Фонд Притулы, который предоставляет услуги по спасению жизни в Украине. Это всего восемь долларов, так что, возможно, господин Маск мог бы добавить немного больше", — считает Кинг.





