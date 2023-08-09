



Стивен Фрай рассказал о заключении и "необычном опыте" общения с сокамерником

Стивен Фрай рассказал о "необычном опыте", с которым он столкнулся в тюрьме в подростковом возрасте после того, как провел четыре месяца в предварительном заключении за кражу кредитной карты.



Стивен Фрай, по его собственному признанию, был потрясен, когда узнал, что его сокамерник по тюрьме неграмотен. Английский актер провел четыре месяца в тюрьме, находясь под следствием, когда ему было 17 лет. Фрай был отправлен в тюрьму после того, как украл кредитную карточку и "начал тратить деньги по всей стране".



В новом интервью Radio Times Стивен рассказал, что сидел в одной камере с "молодым валлийцем", который оказался "неграмотным".



"Я начал учить его читать и писать, и это был необыкновенный опыт. В тюрьме меня стали называть "Профессором", – рассказал Стивен.



Писатель также рассказал о своей сексуальной ориентации и поделился, что после прочтения книги "Суд над Оскаром Уайльдом" Х. Монтгомери Хайда он “понял, что является геем”.



"По мере чтения я начал задыхаться и пыхтеть, испытывая одновременно триумф и ужасное, ужасное беспокойство. Я вдруг понял этого необыкновенного человека и то, что его природа была такой же, как и моя. Как только я это прочитал, я понял, что я гей", – поделился Фрай.



Несмотря на тюремное заключение в подростковом возрасте, Стивен сделал впечатляющую карьеру и стал писателем, актером, комиком и режиссером, среди его заслуг – "Блэкаддер" и экранизация "Хоббита".