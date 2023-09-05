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Стивен Фрай приехал в Киев на Саммит первых леди и джентльменов
05.09.2023 02:38 Наталья Богинская

Стивен Фрай приехал в Киев на Саммит первых леди и джентльменов

Британский актер и писатель Стивен Фрай приехал в Киев, чтобы провести Саммит первых леди и джентльменов. Об этом Фрай сообщил в своем Instagram.
Он опубликовал фотографию из поезда Украинских железных дорог. 

“Спальный вагон от границы с Польшей в Киев. Прибываю туда сейчас”, – написал Фрай.

Позднее писатель опубликовал фотографию маски, которую следует надевать в случае пожара. 

“Все вполне нормально, хотя большинство британских отелей не выдают противогазов”, – отметил Фрай. Фотография, вероятно, была сделана в одном из отелей в Киеве.

Третий саммит первых леди и джентльменов начнется 6 сентября. Его планируют посетить супруга президента Сербии Тамара Вучич, супруг президента Словении Алеш Мусар, супруг президента Словакии Юрай Ризман и супруга президента Литвы Диана Науседене. Саммит будет посвящен обсуждению вопросов ментального здоровья.

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