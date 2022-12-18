



Стильные советы Олеси Куба: как составить роскошный новогодний образ

На Новый год непременно хочется одеться во все новое, тем самым, как бы открывая себе дорогу к новым начинаниям и счастливым переменам. Однако не каждая их нас готова покупать платье или костюм для одной единственной ночи. Впрочем, в этом нет необходимости.



Многие стилисты утверждают, что сегодня уже можно не делить одежду на вечернюю и повседневную. С правильными аксессуарами ваш обычный наряд легко превращается в эффектный вечерний. Достаточно поменять сумку, обувь, украшения или добавить яркую деталь. Стилист и блогер Олеся Куба предлагает несколько эффектных образов и рассказывает, как приобрести вещь практичную, которая будет радовать нас не только в праздники, но и в будни.



« Один из самых трендовых и эффектных способов создать вечерний комплект из повседневных вещей – это монохром. При правильно подобранном монохроме, вы всегда будете выглядеть благородно и дорого. Правильный монолук должен сочетать в себе разные фактуры тканей, например, шелк, кожа, плотный трикотаж, ангора, мех. Разные материалы в одной цветовой гамме позволят создать интересный образ, а, кроме того,вы можете сыграть на оттенках . Разные тона одного цвета в одном образе выглядят очень красиво! И, конечно, не забываем об аксессуарах. Они всегда добавляют нотки шика и могут полностью поменять настроение образа.



Для своего монохромного образа я выбрала брючный костюм черного цвета от Crazy Line. Обратите внимание, что костюм изготовлен из матового трикотажа. Здесь я сыграла на выигрышных для монохрома контрастах. Аксессуары из глянцевой черной кожи и матовый костюм смотрятся очень стильно. Пояс выполнен в стиле бохо. Бохо-шик немного разбавил явную солидность образа, сделав его более молодежным, но при этом, не менее роскошным.



Очки и крупные серьги делают образ еще более гламурным. И, конечно же, особое внимание нужно уделить вечернему макияжу - яркая помада, выразительные глаза, немного румян, яркий цвет лака для ногтей очень важны для красивого черного монохрома.



***





​​​​​​ Это потрясающий цвет, в котором невозможно остаться незамеченной.

Новый год – это самая необычная ночь в году и самое подходящее время для модных экспериментов. Поэтому мой следующий образ очень неожиданный – в его основе тонкий стеганый плащ Crazy Line оттенка, который называется «королевский синий».​​​​​​ Это потрясающий цвет, в котором невозможно остаться незамеченной.

Но кроме цвета, я хочу обратить ваше внимание на универсальность вещи. Сейчас в моде нет рамок. В классических вариантах это плащ можно надевать как верхнюю легкую одежду, поверх рубашки, свитера, платья. Но если отойти от классики, он может заменить платье. За счет модного черного пояса с металлической пряжкой, стильных ботильонов, на актуальной сейчас платформе, мой образ превратился из повседневного в роскошный вечерний комплект. Не бойтесь экспериментировать – это может быть невероятно эффектно!



***



Универсальный образ, который комплементарно смотрится абсолютно на любой женщине - классическая комбинация от легендарной иконы стиля Коко Шанель. Брюки и рубашка в черно-белой гамме с ниткой жемчуга.

Образ идеален и для повседневности, и для выхода в свет. Для дня выбираем модные слипперы, лоферы, балетки . Для вечерних выходов добавляем более яркие аксессуары, меняем крупную сумку на клатч или берём мини сумочку на цепочке, надеваем лодочки или туфли на низком каблуке с вечерним декором. Все! Комплект полностью поменял стилизацию.



***





Обратите внимание на вещи из твида. Раньше твид считался очень классическим и даже слегка старомодным материалом, однако времена меняются и хороший твидовый пиджак можно увидеть теперь даже на самой молодой и продвинутой моднице. Все зависит от того, с чем вы его миксуете. В моде стилизация с джогерами, кожаными леггинсами, юбками мини и с джинсами. Для себя я остановилась на последнем варианте. Твидовый пиджак и деним из коллекции Crazy Line - идеальный тандем.

Пиджак привлекает своим ярким изумрудным цветом. Зеленый уже несколько сезонов не сдает позиции. И это здорово. Зеленый - это цвет достатка и стабильности. А, кроме того, в этом цвете сложно остаться не замеченной.



И, конечно же, важную роль играют аксессуары. Оттенок кожи «камель» с золотыми украшениями отлично гармонирует с зеленым твидом. Образ получился очень качественным и дорогим, и прекрасно подходящим для празднования Нового года в близкой компании».



На фото стилист и блогер Олеся Куба

Фотографии Ром Озен

Все образы составлены из моделей бренда Crazy Line