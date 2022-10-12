



Стилист Олеся Куба рассказывает, как из брендовых вещей составить гардероб

Многие стилисты утверждают, что чем осознаннее подходить к подбору гардероба, тем выгоднее и дешевле он оказывается. Например, вы можете купить качественную вещь, которая скорее всего прослужит вам не один год, которая будет сочетаться с другими элементами вашего гардероба и, соответственно, носиться много и часто. Если разделить ее стоимость на количество выходов, вы увидите, что это очень даже выгодно. А можете купить вещь недорогую, которая наденется всего 2-3 раза и тогда ее цена сразу покажется неоправданно высокой.



Стилист и блогер Олеся Куба рассказывает о том, как выгодно и эффективно составить осенне-зимний гардероб.



«Многие люди совершают импульсивные покупки, просто покупают вещь, которая им понравилась, а потом многие из таких вещей не носятся и годами висят в шкафу. К подбору гардероба нужно подходить с холодным рассудком, помня о том, что покупка правильной вещи – это вложение, и хоть это и кажется парадоксом, покупая брендовую вещь, вы можете даже сэкономить. Тем более, что в Израиле уже можно найти брендовые вещи по доступным ценам. Например, недавно у нас открылся бутик известного итальянского бренда Elisabetta Franchi, который я очень ценю за качество и идеальную пропорцию между классикой и трендами в каждой вещи.





Кстати, главное правило капсульного гардероба – не бойтесь классики! Если в вашем гардеробе 60% - это классика, а 40% трендовые вещи или одежда и аксессуары модных цветов ( например, шарфы ), то такой гардероб, скорее всего, стопроцентно удовлетворит все ваши потребности.







Составляя гардероб, важно учитывать сезоны, ваш образ жизни, тип фигуры, качество вещей и их сочетаемость между собой. И тогда вы можете создать универсальный капсульный гардероб, в котором будет достаточно образов на каждый день и на праздники.

Итак, начнем с правильной базы:

