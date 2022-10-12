12.10.2022 15:45
Алина Груднева
Стилист Олеся Куба рассказывает, как из брендовых вещей составить гардероб
Многие стилисты утверждают, что чем осознаннее подходить к подбору гардероба, тем выгоднее и дешевле он оказывается. Например, вы можете купить качественную вещь, которая скорее всего прослужит вам не один год, которая будет сочетаться с другими элементами вашего гардероба и, соответственно, носиться много и часто. Если разделить ее стоимость на количество выходов, вы увидите, что это очень даже выгодно. А можете купить вещь недорогую, которая наденется всего 2-3 раза и тогда ее цена сразу покажется неоправданно высокой.
Стилист и блогер Олеся Куба рассказывает о том, как выгодно и эффективно составить осенне-зимний гардероб.
«Многие люди совершают импульсивные покупки, просто покупают вещь, которая им понравилась, а потом многие из таких вещей не носятся и годами висят в шкафу. К подбору гардероба нужно подходить с холодным рассудком, помня о том, что покупка правильной вещи – это вложение, и хоть это и кажется парадоксом, покупая брендовую вещь, вы можете даже сэкономить. Тем более, что в Израиле уже можно найти брендовые вещи по доступным ценам. Например, недавно у нас открылся бутик известного итальянского бренда Elisabetta Franchi, который я очень ценю за качество и идеальную пропорцию между классикой и трендами в каждой вещи.
Кстати, главное правило капсульного гардероба – не бойтесь классики! Если в вашем гардеробе 60% - это классика, а 40% трендовые вещи или одежда и аксессуары модных цветов ( например, шарфы ), то такой гардероб, скорее всего, стопроцентно удовлетворит все ваши потребности.
Составляя гардероб, важно учитывать сезоны, ваш образ жизни, тип фигуры, качество вещей и их сочетаемость между собой. И тогда вы можете создать универсальный капсульный гардероб, в котором будет достаточно образов на каждый день и на праздники.
Итак, начнем с правильной базы:
Брючный костюм
– в идеале, таких костюма должно быть два. Первый – классический, универсальных (черный, серый, коричневый, белый, бежевый) или актуальных (яркий красный, насыщенный зеленый) цветов. Второй – в стиле спорт-элегант. Желательно, чтобы один из костюмов был темных оттенков, а второй светлых. Во-первых, каждый из них станет основой для множества образов, а во-вторых, их можно будет миксовать между собой, тем самым дав себе еще больше возможностей для модного творчества.
Качественное пальто
– хорошее пальто, напремер, из кашемира, базового цвета – это непременный элемент правильного гардероба.
Юбка-миди – шелковая или плиссе идеально подходит, как для повседневных дел, так и для праздников. И добавляет немного романтики образу, а такой стиль подходит многим женщинам. В сочетании с обувью без каблука, свитером и деловой сумкой получается прекрасный look для работы. А наденьте ее с блузой, туфлями на каблуках и маленькой сумочкой и готов наряд для вечернего выхода.
Кардиган – необходимая в капсульном гардеробе вещь, его можно сочетать с множеством вещей и составлять красивые многослойные образы.
Свитшот – еще один из важных элементов базового зимнего гардероба.
Белая рубашка – это must have, она гармонично вписывается в повседневный гардероб, и не менее гармонично в вечерний, например, в сочетании с бархатистыми или атласными брюками и эффектными аксессуарами создается роскошный образ для мероприятия любого уровня торжественности.
Качественные джинсы – желательно отдать предпочтение фасону «трубы» ( и ни в коем случае, не скинни, чтобы одежда хорошо сидела, между ней и фигурой должно быть 2 см.), это универсальный фасон. Днем их можно носить со сникерсами или балетками, а вечером не менее удачно сочетать с каблуками.
Платья – законодательница моды Коко Шанель говорила, что в гардеробе у каждой женщины должно быть маленькое черное платье. В идеальном гардеробе платьев желательно три. Маленькое черное, более светлых оттенков и в стиле 40-х, платье-миди свободного кроя.
С разными аксессуарами и обувью они станут основой для множества самых разнообразных образов, от повседневных до вечерних. И, кстати, их можно очень удачно миксовать с кардиганом и пиджаками.
Брюки-палаццо – широкие брюки с широкой талией смотрятся очень элегантно и сочетаются со множеством вещей.
И, кстати, шорты-бермуды тоже нынче в тренде и это такая одежда, которая прекрасно становится частью капсульного гардероба.
В дополнение, разумеется, стоит продумать и хорошие аксессуары: качественные обувь, сумки, пояса и фирменные очки,которые станут завершающим штрихом вашего образа. Подойти к этому нужно так же осознанно, как к подбору одежды. Скажем, необходимый минимум сумок – это деловая сумка и сумка на золотой цепочке или клатч.
Должны ли быть аксессуары модными?
Например, сейчас в моде сумки oversize, однако они идут далеко не всем, поэтому лучше отдавать предпочтение тем аксессуарам, которые подходят именно вам. Следите за трендами, но прикидывайте все на себя.
Когда вы держите в руках новую вещь и думаете, стоит ли ее покупать, представьте мысленно, с чем в своем уже имеющемся гардеробе вы можете ее носить. Если в голову вам немедленно пришли, как минимум, три-четыре комбинации, можете смело брать, если приходится задуматься, то оставьте ее в магазине, она вам не нужна.»
Фотографии Ром Озен