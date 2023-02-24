



Стилист Диана Ким создала образы из коллекции Дома брендов Gerry Weber-Irene

Одна из самых известных израильских стилистов Диана Ким создала дизайн витрин, для которых придумала несколько образов, настроение и стиль которых можно изменить одной деталью.



- Нечасто можно найти такое разнообразие цветов, текстур, тканей и фасонов, как в магазине Gerry Weber-Irene в тель-авивском торговом центре «Ган а-Ир», – рассказывает Дина Ким. - Поэтому я смогла воплотить здесь свои идеи по миксту стилей и комбинации на первый взгляд несочетающихся между собой вещей. Находить гармонию в неожиданных сочетаниях – такой дизайн мне интересен.







Я соединила в образах для витрин магазина шерсть и шелк, желтый, синий и зеленый насыщенные цвета, юбку плиссе и кроссовки, строгий костюм нежного оттенка и лыжную шапочку цвета фуксии – в общем, смогла воплотить свои модные фантазии. Если убрать шапочку или заменить кроссовки на лодочки – образ из спортивно-элегантного станет деловым или вечерним.



Конечно, я добавила в свой лук цвет Viva Magenta – его институт цвета Pantone назвал цветом 2023 года. Я разбавила этот доминантный цвет спокойным и нежным серо-голубым, чтобы образ стал гармоничным и уравновешенным.



Для меня важно, что вся выбранная мной одежда сделана из качественных и дорогих материалов и не изменит свой вид много сезонов. Мне понравилось, что здесь можно выбрать итальянскую, французскую, немецкую одежду, которую привозят если не в единственном, то в считанных экземплярах.





На протяжении 15-и лет Диана работала главным стилистом и визажистом на 9 канале, была стилистом и визажистом программ на 2 и 10 каналах - утренних программ, программы "Танцы со звездами" и других. Диана - личный визажист многих израильских звезд первой величины.







О Доме брендов



Большие мультибрендовые магазины, часть которых отдана немецкой марке Gerry Weber, а часть - итальянской, французской, североамериканской одежде, собранной под вывеской Irene, находятся в тель-авивском торговом центре «Ган а-Ир» и в иерусалимской «Мамилле».



Новые коллекции поступают в магазины каждые 2-3 недели в течение всего года.



Среди брендов бутика Irene - всемирно известные Dolcezza, Antonelle Paris, Frank Lyman и многие другие.







Gerry Weber - бренд немецкой одежды в стиле Smart Casual: простой и точный крой, дорогие, натуральные, технологичные ткани, европейский лоск и комфорт. Знаменитые лекала бренда позволяют одежде сидеть точно по фигуре, при этом нисколько не сковывая движения и оставляя чувство свободы.



Мультибрендовые магазины Gerry Weber-Irene находятся на этаже входа в торговый центр «Ган а-Ир» на улице Ибн Гвироль, 71 в Тель-Авиве, тел. 03-527-9348, и в Иерусалиме в закрытом торговом комплексе «Мамилла» на верхнем этаже на Мамилла Авеню, телефон 02-5864049, покупки можно совершать и в интернет-магазине.



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