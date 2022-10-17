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Стену Плача посетили два миллиона человек
17.10.2022 23:18 Алина Груднева

Стену Плача посетили два миллиона человек

За прошедшие праздники Рош ха-Шана, Йом Кипур и Суккот Стену Плача посетили два миллиона человек.

 
Об этом сообщает Фонд "Наследие Стены Плача".
 
"С удовлетворением отмечаем, что этот праздничный период был воодушевляющим и захватывающим", - сказано в сообщении.
 
Фонд глубоко признателен за неустанные усилия преданных сотрудников, сил безопасности и израильской полиции, которые сделали возможным для 2 млн человек безопасно подойти к Стене Плача. 
 
Раввин Шмуэль Рабинович отметил, что такое количество людей свидетельствуют о ее силе как объединяющего места и единства. 
 
"Это трогательное свидетельство нашей истории, надежды и веры нашего народа в свое наследие", - отметил он.

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