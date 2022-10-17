



Стену Плача посетили два миллиона человек

За прошедшие праздники Рош ха-Шана, Йом Кипур и Суккот Стену Плача посетили два миллиона человек.

Об этом сообщает Фонд "Наследие Стены Плача".

"С удовлетворением отмечаем, что этот праздничный период был воодушевляющим и захватывающим", - сказано в сообщении.

Фонд глубоко признателен за неустанные усилия преданных сотрудников, сил безопасности и израильской полиции, которые сделали возможным для 2 млн человек безопасно подойти к Стене Плача.

Раввин Шмуэль Рабинович отметил, что такое количество людей свидетельствуют о ее силе как объединяющего места и единства.

"Это трогательное свидетельство нашей истории, надежды и веры нашего народа в свое наследие", - отметил он.