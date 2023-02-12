



Стартовали вторые совместные военные учения США и Израиля

В воскресенье, 12 февраля, стартовали совместные военные учения Армии обороны Израиля и Центрального командования США (CENTCOM).



Они получили название Juniper Falcon.



Мероприятие является частью серии учений, проводимых CENTCOM. Оно было запланировано в рамках программы обучения ЦАХАЛа на 2023 год.



"Учения будут сосредоточены на противовоздушной обороне, кибербезопасности, разведывательных и логистических сценариях, а также будут проверять совместную американо-израильскую готовность к потенциальным событиям в области безопасности", - сказано в заявлении.



Уточняется, что они укрепят оперативную совместимость между двумя армиями. Это уже будут вторые совместные учения с CENTCOM в 2023 году.