



Старшеклассники школы в Лев ха-Шарон пришли пьяными на 1 сентября

Учащиеся 12-х классов школы "Кирьят хинух Дрор" округа Лев ха-Шарон пришли пьяными на занятие в первый учебный день.



В администрации школы рассказали. что у старшеклассников есть традиция устраивать вечеринки в последний день каникул, чаще всего они продолжаются вплоть до утра.



Сообщается, что школьники вели себя вызывающе, некоторые из них бросались шарами с водой.



Администрация учебного заведения напоила дебоширов водой и отправили домой, предварительно уведомив о случившемся родителей. Отмечается, что занятия были отменены для всех 12-классников.



"Они не все были выпившими, но администрация не может проверять каждого… У нас нулевая терпимость к таким вещам", – рассказал глава местного совета Амир Ритов.