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Старшеклассники школы в Лев ха-Шарон пришли пьяными на 1 сентября
01.09.2022 20:20 Александр Юзовский

Старшеклассники школы в Лев ха-Шарон пришли пьяными на 1 сентября

Учащиеся 12-х классов школы "Кирьят хинух Дрор" округа Лев ха-Шарон пришли пьяными на занятие в первый учебный день.

В администрации школы рассказали. что у старшеклассников есть традиция устраивать вечеринки в последний день каникул, чаще всего они продолжаются вплоть до утра.

Сообщается, что школьники вели себя вызывающе, некоторые из них бросались шарами с водой.

Администрация учебного заведения напоила дебоширов водой и отправили домой, предварительно уведомив о случившемся родителей. Отмечается, что занятия были отменены для всех 12-классников.

"Они не все были выпившими, но администрация не может проверять каждого… У нас нулевая терпимость к таким вещам", – рассказал глава местного совета Амир Ритов.

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