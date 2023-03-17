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Starlink выпускает пакет спутникового интернета для всей планеты
17.03.2023 21:47 Ирина Демьянова

Starlink выпускает пакет спутникового интернета для всей планеты

Компания SpaceX представила тариф Starlink Roam, позволяющий получить доступ к интернету практически с любой точки планеты. Об этом сообщает компания в своем Твиттере.

Пользователи могут выбрать портативную антенну за $599 или антенну, предназначенную для использования в движении, за $2 500. Этот тариф – это возможность для клиентов использовать Starlink в местах, где подключение было ненадежным или полностью недоступным. Подписку можно будет останавливать и восстанавливать в любое время, при этом плата будет взиматься за один месяц.

Пока услуга доступна только в странах, где Starlink представлен официально.

Компания сообщает, что благодаря расширенным возможностям Starlink может подключаться к большему количеству спутников, обеспечивая стабильное подключение в дороге. Оборудование предназначено для стационарной установки на машине и устойчиво к тяжелым природным условиям.

"Starlink Roam идеально подходит для клиентов, путешествующих в места, где подключение было ненадежным или совсем недоступным", - говорится в сообщении.



 

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