



Starlink выпускает пакет спутникового интернета для всей планеты

Компания SpaceX представила тариф Starlink Roam, позволяющий получить доступ к интернету практически с любой точки планеты. Об этом сообщает компания в своем Твиттере.



Пользователи могут выбрать портативную антенну за $599 или антенну, предназначенную для использования в движении, за $2 500. Этот тариф – это возможность для клиентов использовать Starlink в местах, где подключение было ненадежным или полностью недоступным. Подписку можно будет останавливать и восстанавливать в любое время, при этом плата будет взиматься за один месяц.



Пока услуга доступна только в странах, где Starlink представлен официально.



Компания сообщает, что благодаря расширенным возможностям Starlink может подключаться к большему количеству спутников, обеспечивая стабильное подключение в дороге. Оборудование предназначено для стационарной установки на машине и устойчиво к тяжелым природным условиям.



"Starlink Roam идеально подходит для клиентов, путешествующих в места, где подключение было ненадежным или совсем недоступным", - говорится в сообщении.