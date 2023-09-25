



Стало известно об издевательствах над Кейт Миддлтон

Над принцессой Уэльской Кейт Миддлтон жестоко издевались в школе-интернате для девочек Даун-Хаус из-за того, что та была чересчур идеальной.



По данным газеты Еxpress, в этом журналистам признались ее бывшие одноклассницы.



Из-за буллинга Кейт даже пришлось уйти из элитной школы прям посреди семестра. Дети специально отсаживались от нее во время обедов и превращали ее жизнь в ад. При этом, тогдашняя директриса опровергала все обвинения в издевательствах среди воспитанников.



"Ее дразнили, потому что она была идеальна – хорошо сложенная и прекрасный человек. Она рассказывала, что была группа девушек, которые обзывали ее, крали ее книги и прочее", – рассказала одна из бывших одноклассниц.