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Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова
08.07.2023 14:09 Алина Груднева

Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова

Сын российского актера Михаила Ефремова Николай, выпавший из окна третьего этажа, по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Подробностями поделился Тelegram-канал Mash.

"Николаю Ефремову удалили часть костей таза, которые уже не получится восстановить после падения. По нашей информации, всего ему провели пять операций — состояние до сих пор тяжелое", - сказано в сообщении.

По словам журналистов, Николай Ефремов хоть и находится в сознании, однако потерял ориентацию в пространстве. Уточняется, что на теле актера есть кровоподтеки, ушибы и ссадины.

Ему зафиксировали тело, а также срастили несколько костей таза. Кроме переломанных костей таза, бедра и локтя, врачи диагностировали у пострадавшего травму головного мозга, грудной клетки, сотрясение и ушиб легких.

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