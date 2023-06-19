



Стало известно о состоянии госпитализированной Лидии Федосеевой-Шукшиной

Российскую артистку Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации в обычную палату.



По данным "РИА Новости", информацию об этом подтвердила ее дочь, Ольга Шукшина.



По словам женщины, ее мать чувствует себя гораздо лучше.



"Она очень медленно восстанавливается. Слабенькая очень... Да, ее состояние улучшилось, и она переведена из реанимации в палату... Она восстанавливается потихонечку в палате", - сообщает она.



Ольга Шукшина не стала комментировать информацию Mash о том, что Федосеевой-Шукшиной установили электрокардиостимулятор после инсульта на фоне сердечной недостаточности.