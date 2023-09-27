



Стало известно о проблемах Шакиры с налогами

В Испании колумбийскую певицу Шакиру обвинили в уклонении от уплаты налогов.



По данным ВВС, знаменитость не доплатила стране 6,7 миллионов евро за мировой тур El Dorado и скрывала другие расходы.



Речь идет в 2018 годе, когда певица проживала в Испании и была налоговым резидентов в стране. Это уже второе подобное обвинение в адрес Шакиры. Ее также обвиняют в неуплате 14,5 млн евро за период с 2012 по 2014 год.



"Я уверена, что у меня есть достаточно доказательств, подтверждающих мою правоту, и правосудие будет на моей стороне", – отмечает Шакира.