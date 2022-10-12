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Стало известно, кто и как заботится о любимых собаках Елизаветы II
12.10.2022 00:16 Алина Груднева

Стало известно, кто и как заботится о любимых собаках Елизаветы II

Бывшая жена принца Эндрю Сара "Ферги" Фергюсон заботится о любимых корги покойной королевы Елизаветы II.

 
По данным Daily Mail, герцогиня считает Сэнди и Муик "национальным достоянием".
 
По словам Фергюсон, для нее большая честь взять их под свою опеку. 
 
Любимые собачки королевы посетили в прошлом месяце траурные мероприятия, чтобы они могли попрощаться с хозяйкой.
 
По словам Ферги, после смерти королевы Муик и Сэнди живут в доме герцогини Йоркской недалеко от Виндзорского замка и ведут себя хорошо.

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