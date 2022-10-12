



Стало известно, кто и как заботится о любимых собаках Елизаветы II

Бывшая жена принца Эндрю Сара "Ферги" Фергюсон заботится о любимых корги покойной королевы Елизаветы II.

По данным Daily Mail, герцогиня считает Сэнди и Муик "национальным достоянием".

По словам Фергюсон, для нее большая честь взять их под свою опеку.

Любимые собачки королевы посетили в прошлом месяце траурные мероприятия, чтобы они могли попрощаться с хозяйкой.

По словам Ферги, после смерти королевы Муик и Сэнди живут в доме герцогини Йоркской недалеко от Виндзорского замка и ведут себя хорошо.