



Стало известно, какими были последние слова королевы Елизаветы II перед смертью

Одна из невесток покойной королевы, герцогиня Сара Йоркская рассказала, какими были последние слова королевы Елизаветы II. Об этом она рассказала в своем подкасте "Чайные беседы с Сарой".



Сара давно рассталась с принцем Эндрю, сыном королевы, но с самой Елизаветой они всегда были в теплых отношениях. Известно, что после смерти монархини ее корги стали жить у Сары и принца Эндрю.



"Это последнее, что сказала мне королева: "Просто будь собой, Саро", – поделилась 63-летняя герцогиня.



Сара утверждает, что только сейчас осознала, что означали эти слова. По ее словам, смерть Елизаветы заставила ее откровенно и искренне говорить то, что она хочет, не думая, что это кого-то обидит.



"Теперь я действительно настоящая Сара", – добавила она.