



Стало известно, какая роль отведена принцу Джорджу во время коронации

Королевская семья Великобритании определилась, какой будет роль 9-летнего принца Джорджа в коронации его деда, Чарльза ІІІ . Мальчик станет пажом - самым молодым из всех, кто примет участие в церемонии, которая состоится 6 мая.



Об этом официально объявил Букингемский дворец.



"Его родители в восторге и очень рады, что он - паж. Это то, что его родители долго обдумывали и чего с нетерпением ждут - я уверен, что и Джордж тоже", - цитирует People спикера принца Уильяма и Кейт Миддлтон .



По словам источника во дворце, принц и принцесса Уэльские колебались, не велика ли это будет нагрузка для Джорджа. Их беспокоило, что после торжественных мероприятий он вернется в школу, коронация будет активно обсуждаться его одноклассниками. С другой стороны, они считают сына достаточно взрослым, чтобы понять это событие.

