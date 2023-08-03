



Стало известно, из-за чего умерла актриса Ирина Мирошниченко

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла от полиорганой недостаточности, вызванной септическим шоком.



Причину смерти озвучили российские СМИ со ссылкой на результаты вскрытия.



Уточняется, что речь идет об осложнении серьезной инфекции, которое приводит к недостаточному поступлению кислорода в ткани и острой гипотонии.



Как выяснилось, знаменитость умерла от полиорганной недостаточности, вызванной септическим шоком. Есть предположение, что в ее организм попала некая "опасная инфекция", которая нарушила поступление кислорода в ткани.



Это, как полагают эксперты, и вызвало воспаление внутренней оболочки сердца, которое и и стало причиной смерти. Более того, в ее организме выявили "опухоли турецкого седла" в области головного мозга.