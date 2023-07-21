



Стало известно, чем закончились поиски львицы в Берлине

Операция в пригороде Берлина по розыску львицы завершена. Доказательств существования животного так и не нашли, пишет CNN.



Власти Германии приказали провести широкомасштабную поисковую миссию около полуночи по местному времени в четверг, после того, как несколько очевидцев сообщили, что видели большого хищного кота, который преследовал дикого кабана.



В поисковую группу вошли два вертолета, колонна из 30 полицейских машин и 100 полицейских, вооруженных беспилотниками и инфракрасными камерами, а также ветеринар и охотники. Полиция предупредила жителей некоторых районов Берлина оставаться дома.



Михаэль Грюберт, мэр общины Кляйнмахнов, заявил в четверг, что замеченное животное, вероятно, было львицей. В пятницу он сказал, что "кроме дикого кабана, больше ничего не встречалось".



"После изучения нескольких намеков оказалось, что в этом районе не было ни одного признака львицы или дикого животного. Можно сказать достаточно уверенно, сегодня, 21 июля, в этом районе нет ни одного дикого животного", — добавил он.



Ранее пресс-секретарь полиции Керстин Шредер подтвердила, что власти "в течение ночи исследовали происхождение животного". Они проверяли, зоопарки и другие животноводческие объекты, делали запросы. Но нигде не подтвердилось, что львица исчезла из какого-то заведения.