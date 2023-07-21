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Стало известно, чем закончились поиски львицы в Берлине
21.07.2023 18:55 Ирина Демьянова

Стало известно, чем закончились поиски львицы в Берлине

Операция в пригороде Берлина по розыску львицы завершена. Доказательств существования животного так и не нашли, пишет CNN.

Власти Германии приказали провести широкомасштабную поисковую миссию около полуночи по местному времени в четверг, после того, как несколько очевидцев сообщили, что видели большого хищного кота, который преследовал дикого кабана.

В поисковую группу вошли два вертолета, колонна из 30 полицейских машин и 100 полицейских, вооруженных беспилотниками и инфракрасными камерами, а также ветеринар и охотники. Полиция предупредила жителей некоторых районов Берлина оставаться дома.

Михаэль Грюберт, мэр общины Кляйнмахнов, заявил в четверг, что замеченное животное, вероятно, было львицей. В пятницу он сказал, что "кроме дикого кабана, больше ничего не встречалось".

"После изучения нескольких намеков оказалось, что в этом районе не было ни одного признака львицы или дикого животного. Можно сказать достаточно уверенно, сегодня, 21 июля, в этом районе нет ни одного дикого животного", — добавил он.

Ранее пресс-секретарь полиции Керстин Шредер подтвердила, что власти "в течение ночи исследовали происхождение животного". Они проверяли, зоопарки и другие животноводческие объекты, делали запросы. Но нигде не подтвердилось, что львица исчезла из какого-то заведения.

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