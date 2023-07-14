



Стала известна причина смерти дочери Элвиса Пресли

54-летняя Лиза Мари Пресли умерла через несколько часов после госпитализации. Результаты вскрытия назвали причиной смерти тяжелое осложнение, вызванное непроходимостью тонкого кишечника после операции для снижения веса, сообщает CNN.



Лиза Мари Пресли, единственная дочь Элвиса Пресли, умерла после остановки сердца 12 января. В отчете судмедэксперта округа Лос-Анджелес указано, что утром в день смерти она жаловалась на боль в животе, а ее смерть была вызвана "последствиями непроходимости тонкого кишечника".



Ей было 54 года.



Отчет о вскрытии Пресли, включает официальное мнение заместителя судмедэксперта доктора Хуана М. Каррильо, который объяснил непроходимость тонкого кишечника "спайками (или рубцовой тканью), образовавшимися после бариатрической операции много лет назад. Это известное долговременное осложнение такого типа операций".



"Нет никаких доказательств травм или насильственных действий. Смерть считается естественной", - подытожил Каррильо.

