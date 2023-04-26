



Ссора из-за Украины: Москвичка заявила в полицию на собственную дочь

В Москве мать и дочь поссорились из-за разных политических взглядов. В результате конфликта женщина заявила в полицию на собственного ребенка.



58-летняя Татьяна Б. из Очаково-Матвеевского района Москвы поссорилась с дочерью из-за разных взглядов на войну в Украине. В частности, женщина поддерживает российскую агрессию, а вот ее дочь выступила против войны.



По словам Татьяны, конфликт обострился настолько, что дошло до прямых угроз. По ее словам, дочь начала угрожать матери убийством за то, что она выступает за войну в Украине.



"Татьяна обратилась за помощью в полицию и просит силовиков принять меры относительно дочери. Сейчас семью проверяют" , – сообщили российские СМИ.

