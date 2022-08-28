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США создадут в Украине центр противодействия РФ
28.08.2022 11:37 Алина Груднева

США создадут в Украине центр противодействия РФ

США намерены объявить о подготовке к созданию в корне информационного центра противодействия России.

 
По данным украинских Telegram-каналов, это может произойти уже на этой неделе. 
 
Ожидается, что в ближайшие дни состоится встреча делегаций Украины, США, Грузии, Северной Македонии, Молдовы и Косово на базе США в Гармиш-Партенкинхерне. Стороны обсудят формирование общего плана по противостоянию РФ и Сербии в Европе.
 
Разведывательный инфоцентр в Украине будет заниматься информационными кампаниями на территории РФ.

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