США создадут в Украине центр противодействия РФ
США намерены объявить о подготовке к созданию в корне информационного центра противодействия России.
По данным украинских Telegram-каналов, это может произойти уже на этой неделе.
Ожидается, что в ближайшие дни состоится встреча делегаций Украины, США, Грузии, Северной Македонии, Молдовы и Косово на базе США в Гармиш-Партенкинхерне. Стороны обсудят формирование общего плана по противостоянию РФ и Сербии в Европе.
Разведывательный инфоцентр в Украине будет заниматься информационными кампаниями на территории РФ.