



США создадут в Украине центр противодействия РФ

США намерены объявить о подготовке к созданию в корне информационного центра противодействия России.

По данным украинских Telegram-каналов, это может произойти уже на этой неделе.

Ожидается, что в ближайшие дни состоится встреча делегаций Украины, США, Грузии, Северной Македонии, Молдовы и Косово на базе США в Гармиш-Партенкинхерне. Стороны обсудят формирование общего плана по противостоянию РФ и Сербии в Европе.

Разведывательный инфоцентр в Украине будет заниматься информационными кампаниями на территории РФ.