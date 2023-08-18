



США продлили до апреля 2025 года статус временной защиты для украинцев

Министерство национальной безопасности США заявило о продлении на 18 месяцев до 19 апреля 2025 года статуса временной защиты для граждан Украины в связи с продолжающимся полномасштабным вторжением РФ.



"Министерство внутренней безопасности (DHS) объявило о продлении временного защитного статуса (TPS) Украины на 18 месяцев, с 20 октября 2023 года по 19 апреля 2025 года, в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом и чрезвычайными и временными условиями в Украине, которые препятствуют безопасному возвращению людей", - отметили в Министерстве национальной безопасности.



Кроме того, программу расширят, позволив подаваться на временную защиту украинцам, которые проживали в США по состоянию на 16 августа 2023 года.



Студенты из Украины, которые учатся в США и находятся в стране по визе F-1, смогут подать запрос на разрешение на работу и уменьшить нагрузку, не теряя визу на время действия временной защиты.



Также сообщается, что сейчас временной защитой в США пользуются примерно 26 тысяч украинцев, а еще 166,7 тысячи могут иметь право на получение такого статуса.



"Текущие бенефициары, которые хотят продлить свой временный защищенный статус, должны своевременно перерегистрироваться в течение 60-дневного периода перерегистрации с 21 августа 2023 г. по 20 октября 2023 года", - подчеркнули в министерстве.



"Военное вторжение РФ в Украину, которое продолжается, и вызванный им гуманитарный кризис требуют от Соединенных Штатов продолжать предоставлять безопасность и защиту украинцам, которые, возможно, не смогут вернуться в свою страну", - заявил министр национальной безопасности США Алехандро Майоркас.